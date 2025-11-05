Бывший СССР
В МИД России отреагировали на убийство дронами ВСУ мирных граждан под Купянском

Мирошник: Ответственность за убийство граждан под Купянском несет Киев
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Киев несет ответственность за убийство Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных граждан в Харьковской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Так дипломат отреагировал на удар украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жителям села Петропавловка у Купянска. Ранее появилось видео, на котором украинский дрон атакует мужчину, идущего по дороге с вещами и белым флагом. После этого ВСУ таким же образом убили второго мирного жителя, подошедшего к телу первого пострадавшего.

«Они прекрасно видели, что перед ними гражданский, который пытается покинуть зону боевых действий. Поэтому преступление ложится на украинский режим и является обвинением в адрес политического руководства, которое не могло не видеть этого», — подчеркнул Мирошник.

Ранее в Киеве пригрозили желающим попасть в Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск) журналистам. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сотрудники СМИ могут «столкнуться с последствиями».

