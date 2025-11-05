Спорт
16:58, 5 ноября 2025

Валиева вернулась к тренировкам после дисквалификации

Фигуристка Валиева приступила к полноценным тренировкам после дисквалификации
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева возобновила тренировочный процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — отметила Навка. Спортсменке было разрешено приступить к тренировкам с 25 октября. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Весной Валиева ушла от бывшего тренера Этери Тутберидзе. Валиева занималась у заслуженного тренера России с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч франков каждому (в общей сложности около 23 тысяч франков, почти 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

