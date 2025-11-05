Валиева вернулась к тренировкам после дисквалификации

Фигуристка Валиева приступила к полноценным тренировкам после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева возобновила тренировочный процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — отметила Навка. Спортсменке было разрешено приступить к тренировкам с 25 октября. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Весной Валиева ушла от бывшего тренера Этери Тутберидзе. Валиева занималась у заслуженного тренера России с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч франков каждому (в общей сложности около 23 тысяч франков, почти 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).