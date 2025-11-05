Россия
13:26, 5 ноября 2025Россия

Военный эксперт допустил запуск «Посейдона» к берегу потенциального агрессора

Военный эксперт Шаландин: «Посейдон» скоро заступит на боевое дежурство
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Россия может отправить подводный аппарат «Посейдон» к берегам потенциального агрессора. Об этом заявил военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин, пишет «Царьград».

По его словам, оружие скоро заступит на боевое дежурство. Однако «Посейдон» — это «океанское оружие», оно не предназначено для Черного моря.

«Я так понимаю, что это изделие будет дежурить где-то там, у берегов потенциального агрессора. И это будет постоянно, скорее всего. Да, его там, может быть, будут менять, есть определенные технологические моменты, связанные с его обслуживанием. Но это мероприятие надолго. То есть "Посейдон" заляжет, и никто не узнает», — заявил эксперт.

Шаландин также предположил, что аппаратом можно будет управлять дистанционно.

Известно, что скорость «Посейдона» кратно превышает скорость всех надводных кораблей. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что при испытаниях аппарата впервые удалось не только запустить его стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, но и задействовать атомную энергетическую установку.

