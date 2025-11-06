Акинфеев рассказал о неожиданном поступке Дзюбы перед чемпионатом мира-2018

Акинфеев вспомнил, как Дзюба эмоционально обратился к журналистам перед ЧМ-2018

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своей книге «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» рассказал о неожиданном поступке нападающего Артема Дзюбы перед чемпионатом мира 2018 года. Фрагмент книги приводит Sport24.

Акинфеев вспомнил, как форвард пришел на пресс-конференцию в последний день заключительного сбора в Новогорске и сделал эмоциональное обращение ко всем журналистам. Дзюба призвал представителей СМИ поддерживать национальную команду во время мундиаля, несмотря на критику. Тогда в прессе широко обсуждалось неудовлетворительное состояние сборной.

Ранее Акинфеев вспомнил о периоде выступлений в сборной России под руководством Черчесова. По словам вратаря, со специалистом оказалось на удивление легко работать.

Акинфеев выступал в сборной России под руководством Черчесова с 2016 по 2018 годы. На домашнем чемпионате мира-2018 российская национальная команда дошла до 1/4 финала. После турнира Акинфеев объявил об окончании международной карьеры.