Автобус с фанатами «Барселоны» сгорел перед матчем Лиги чемпионов

Автобус с фанатами «Барселоны» вспыхнул на парковке перед матчем четвертого тура общего группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) с «Брюгге». Об инциденте сообщило издание Mundo Deportivo (MD).

Возгорание началось из-за того, что болельщики, приехавшие в Бельгию из Испании, устроили представление с элементами пиротехники. Огонь с зажженного файера переметнулся на крышу автобуса.

Уточняется, что в происшествии никто не пострадал.

«Брюгге» вышел вперед в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». В следующем туре бельгийцы на выезде сыграют с португальским «Спортингом» 26 ноября.

