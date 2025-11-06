Спорт
08:28, 6 ноября 2025

Автобус с фанатами «Барселоны» сгорел перед матчем Лиги чемпионов

MD: Автобус с фанатами «Барселоны» сгорел на парковке перед матчем ЛЧ с «Брюгге»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Czerep rubaszny / Shutterstock / Fotodom

Автобус с фанатами «Барселоны» вспыхнул на парковке перед матчем четвертого тура общего группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) с «Брюгге». Об инциденте сообщило издание Mundo Deportivo (MD).

Возгорание началось из-за того, что болельщики, приехавшие в Бельгию из Испании, устроили представление с элементами пиротехники. Огонь с зажженного файера переметнулся на крышу автобуса.

Уточняется, что в происшествии никто не пострадал.

«Брюгге» вышел вперед в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». В следующем туре бельгийцы на выезде сыграют с португальским «Спортингом» 26 ноября.

В сентябре футболисты «Монако» разделись до трусов в самолете перед матчем ЛЧ против «Брюгге». Во время перелета в салоне вышла из строя система кондиционирования и температура поднялась до критических отметок.

    Все новости