Боец ММА предложил всему российскому народу объединиться в «крепкий кулак»

Боец ММА Сидельников: Всем народам России надо объединиться в один крепкий кулак
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Кирилл Сидельников заявил о том, что народам России не хватает взаимопомощи и предложил объединиться всем в «один крепкий кулак», передает слова спортсмена Legalbet.

Сидельникову хотелось бы, чтобы все народы России дружили и помогали друг другу в это непростое время.

«Сейчас весь мир ополчился против России, мы же должны доказать, что можем прожить без них, объединившись в один союз, несмотря на все отличия, которые есть в наших культурах и вероисповедании», — заключил Кирилл Сидельников.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу идеи создания альянса скептически настроенных к Украине стран Европы.

