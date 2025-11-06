Бывший офицер армии США оценил заявление Трампа о ядерных испытаниях

Экс-офицер США Крапивник негативно оценил слова ТрампА о ядерных испытаниях

Американский президент Дональд Трамп навряд ли понимает, о чем говорит, когда заявляет о необходимости проведения ядерных испытаний. Такую оценку его словам дал бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с «Царьградом».

Новые заявления президента США не имеют ничего общего с реальностью, подчеркивает экс-офицер. По его мнению, Трамп «либо намеренно врет, либо высасывает что-то из пальца и верит».

«То, что мы проверяли, это носители, а не сама ядерная боеголовка», — вспомнил Крапивник. Он пояснил, что носители можно проверять свободно и никакие конвенции не запрещают это. Трамп же, как он считает, не понимает разницы в том, что такое носитель и боеголовка.

В целом, указал экс-офицер, Минэнерго США уже заявило, что для подготовки к подземным взрывам им необходимо около 36 месяцев. В то же время штат Невада и вовсе отказался от экспериментов. На все разборки уйдут годы, так что вряд ли испытания состоятся в президентский срок Трампа.

По словам Крапивника, Трамп часто открывает рот, но не всегда понимает, о чем говорит. В подобном вопросе важно, наоборот, «семь раз отмерить и вообще не резать».

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести ядерные испытания. По словам американского лидера, они будут проводиться «на равных» с остальными странами. Тогда же политик бездоказательно обвинил Россию в таких испытаниях.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подметил, что ни Москва, ни Пекин не возобновляли «никаких ядерных испытаний». Кремль ожидает разъяснения заявлений президента США.

В 2016-2017 годах состоялись тренировки КНДР. Также ядерные испытания проводили Индия и Пакистан (1998 год), в 1996-м это сделал и Китай. Россия же никогда не проводила их, однако во времена СССР они однажды состоялись — это произошло в 1990-м на Новой Земле.