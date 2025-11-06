Силовые структуры
19:06, 6 ноября 2025Силовые структуры

Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

Бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов этапирован в СИЗО Челябинска
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов этапирован в СИЗО-7 Челябинска. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению защиты, решение приняли вопреки ухудшению здоровья Чемезова, а сам этап длился более суток. Он выпал на праздничные дни, все это время семье и адвокату не сообщали, где находится мужчина.

Чемезова обвиняют в мошенничестве, показания против экс-чиновника дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Экс-вице-губернатора задержали 29 сентября — через несколько дней после своей отставки. На допросе ему стало плохо, его экстренно госпитализировали. Как стало известно после, Чемезов борется с раком.

СИЗО-7 Челябинска известен как изолятор для VIP-персон, он расположен на территории управления ФСБ.

    Все новости