Дочь Машкова описала Чулпан Хаматову словами «совсем не похожая на суперзвезду»

Машкова: Хаматова не похожа на надменную известную русскую актрису
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария высказалась о характере своей коллеги, актрисы Чулпан Хаматовой, уехавшей из России. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Машкова рассказала, что их первая встреча произошла случайно в марте 2022 года в самолете, направлявшемся в Ригу, Латвия. «Чулпан за секунду оказалась рядом со мной в кресле, и мы проболтали весь полет. Она была такая открытая, честная и теплая. Совсем не похожая на суперзвезду или даже просто слегка надменную известную русскую актрису», — отметила артистка.

После этого актрисы встретились только через несколько лет. Дочь Машкова подчеркнула, что «никогда не встречала в своей жизни такого уровня актрису, которая думает не о себе». «Чулпан всегда о других. Для других. Но не как святая да добренькая, а как настоящая веселая хулиганка», — добавила она.

Ранее Мария Машкова обратилась к матери, актрисе Елене Шевченко, и поздравила ее с днем рождения.

До этого стало известно, что Чулпан Хаматова и Мария Машкова сыграют в постановке Ивана Вырыпаева (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

