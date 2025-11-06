Дочь Запашного впервые высказалась о внебрачном сыне дрессировщика

Дочь Запашного Ева заявила, что не знакома с внебрачным сыном дрессировщика

Дочь художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного Ева прокомментировала его признания в изменах жене и внебрачном ребенке от любовницы. Соответствующие публикации она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

15-летняя Ева призналась, что не знакома с братом и до недавнего времени ничего о нем не знала. Она добавила, что не испытывает ненависти к мальчику и не отрицает его существования.

«Первое: жертв здесь нет. Абсолютно никто никого не держал. Второе: у меня есть брат Аскольд Аскольдович. Только вот с ним я не знакома, так как мне даже не предлагали», — поделилась Ева. Она добавила, что в этой ситуации осуждает лишь тех, кто «пытался разрушить» ее семью.

Ранее Аскольд Запашный впервые раскрыл правду об изменах жене и внебрачном ребенке от любовницы. Позже стало известно, что его любовницей является воздушная гимнастка Диана, работавшая в цирке братьев Запашных. По словам бывшей супруги артиста, женщина была подругой их семьи. Внебрачному ребенку дрессировщика сейчас 9 лет, ему дали имя Аскольд.