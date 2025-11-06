Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:34, 6 ноября 2025Путешествия

Еще в одном российском аэропорту введены временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Иваново для безопасности
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

Ограничения на полеты 6 ноября в 01:08 ввели в российском аэропорту города Иваново (Южный), об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении.

Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах: Саратов (Гагарин) и Волгоград.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что над регионом был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В Тульской области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

Министерство обороны же рассказало, что всего за семь часов в небе над российскими регионами средствами противовоздушной обороны было уничтожено 16 БПЛА.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ раскрыли решение Киева по Красноармейску

    Стало известно об атаке на НПЗ в российском регионе

    Рабочие нашли древний клад во время ремонта в храме

    Производителей Android-смартфонов поймали на обмане пользователей

    Мужчинам раскрыли способ зачать здоровых сыновей

    Дотком заявил о скором конце для Украины и НАТО

    Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

    Жители Каменского опубликовали видео пожара после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции

    Российский командир раскрыл срок перехода Купянска под контроль России

    Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости