Еще в одном российском аэропорту введены временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Иваново для безопасности

Ограничения на полеты 6 ноября в 01:08 ввели в российском аэропорту города Иваново (Южный), об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении.

Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах: Саратов (Гагарин) и Волгоград.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что над регионом был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В Тульской области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

Министерство обороны же рассказало, что всего за семь часов в небе над российскими регионами средствами противовоздушной обороны было уничтожено 16 БПЛА.