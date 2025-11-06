Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:50, 6 ноября 2025Интернет и СМИ

Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

Продюсер Картозия заявил, что пережил четыре клинические депрессии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Генеральный директор каналов «Пятница!» и «Суббота!», известный российский продюсер Николай Картозия рассказал, что у него было несколько клинических депрессий. Подробности он раскрыл в интервью Лауре Джугелии, запись их разговора доступна на Rutube.

«Я пережил четыре тяжелейшие клинические депрессии, которые я скрывал», — поделился воспоминаниями Картозия. Он добавил, что, несмотря на свое состояние, он старался демонстрировать окружающим позитивный настрой.

Медиаменеджер признался, что «был в аду», когда он запускал телеканал «Пятница!». Однако продюсер отметил, что он научился жить с депрессией. «Она уже не уйдет, это совершенно [четкое] ощущение», — подчеркнул Картозия. Он добавил, что в моменты депрессивных эпизодов старается не анализировать происходящее в его жизни, так как может сделать неправильные выводы.

Ранее популярная российская юмористка Наталья Краснова заявила, что была в депрессии после развода. Она в шутку назвала депрессивное состояние своим любимым и добавила, что все время в нем находится.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

    Раскрыта особенность применяемой в боях за Димитров тактики Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости