Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

Продюсер Картозия заявил, что пережил четыре клинические депрессии

Генеральный директор каналов «Пятница!» и «Суббота!», известный российский продюсер Николай Картозия рассказал, что у него было несколько клинических депрессий. Подробности он раскрыл в интервью Лауре Джугелии, запись их разговора доступна на Rutube.

«Я пережил четыре тяжелейшие клинические депрессии, которые я скрывал», — поделился воспоминаниями Картозия. Он добавил, что, несмотря на свое состояние, он старался демонстрировать окружающим позитивный настрой.

Медиаменеджер признался, что «был в аду», когда он запускал телеканал «Пятница!». Однако продюсер отметил, что он научился жить с депрессией. «Она уже не уйдет, это совершенно [четкое] ощущение», — подчеркнул Картозия. Он добавил, что в моменты депрессивных эпизодов старается не анализировать происходящее в его жизни, так как может сделать неправильные выводы.

