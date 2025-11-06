ISU официально лишил Валиеву золота чемпионата Европы и передал Щербаковой

ISU официально лишил Валиеву золота чемпионата Европы-2022 и передал Щербаковой

Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки. Валиева окончательно лишилась золотой медали чемпионата Европы. ISU передал золото другой россиянке — Анне Щербаковой. Второе место досталось Александре Трусовой, бронза — бельгийке Луне Хендрикс.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда, оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить ISU и Всемирному антидопинговому агентству по 8 тысяч франков каждому (в общей сложности около 23 тысяч франков, почти 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).