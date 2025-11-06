Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:18, 6 ноября 2025Спорт

ISU официально лишил Валиеву золота чемпионата Европы и передал Щербаковой

ISU официально лишил Валиеву золота чемпионата Европы-2022 и передал Щербаковой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки. Валиева окончательно лишилась золотой медали чемпионата Европы. ISU передал золото другой россиянке — Анне Щербаковой. Второе место досталось Александре Трусовой, бронза — бельгийке Луне Хендрикс.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда, оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить ISU и Всемирному антидопинговому агентству по 8 тысяч франков каждому (в общей сложности около 23 тысяч франков, почти 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

    Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости