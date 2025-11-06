Спорт
05:49, 6 ноября 2025Спорт

Канадский вратарь попытался укасть шайбу после рекордного 900-го гола Овечкина

Пропустивший от Овечкина рекордный 900-й гол в НХЛ вратарь пытался украсть шайбу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Вратарь канадского «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, пропустивший рекордный 900-й гол от российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, попытался украсть шайбу. Об этом сообщает РИА Новости.

На 23-й минуте матча Овечкин оформил гол, который стал для него 900-м в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пока спортсмен праздновал этот исторический момент с игроками своей команды, Биннингтон спрятал шайбу в своей амуниции. Позже один из членов судейской бригады попросил вратаря вернуть трофей, и голкипер подчинился.

Овечкин стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. После его гола столичный коллектив повел со счетом 2:0.

