На Украине рассказали об ударе по железнодорожной инфраструктуре

Глава Харьковской ОВА Синегубов рассказал об ударе по железной дороге
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото. Фото: Reuters

Железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе Харьковской области получила повреждения в следствие удара. Об этом сообщил глава военной администрации региона (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура», — написал он.

При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее российские войска уничтожили одну из крупнейших тепловых электростанций (ТЭС) на Украине — Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. По словам Военного корреспондента Евгения Поддубного, российские войска продолжают атаки на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также склады боеприпасов, военные базы, аэродромы и железнодорожную инфраструктуру.

До этого в Харькове произошли взрывы.

