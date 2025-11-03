Бывший СССР
В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошла серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Харькове прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении. В настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской, а также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье, оказались обесточены после взрывов.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России серией ударов поразили промышленную и энергетическую инфраструктуру, используемую Вооруженными силами Украины, в Днепропетровской области Украины.

