На Украине сравнили Славянск и Краматорск с крепостями из Властелина Колец

Славянск и Краматорск в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) на Украине и на Западе изображают как ключевые крепости Вооруженных сил страны (ВСУ) или украинские Минас-Тирит и Хельмову Падь из «Властелина колец». С крепостями из произведений Джона Толкина крепость сравнило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Украине и на Западе часто рисуют Славянск и Краматорск как "ключевые крепости", украинские Минас-Тирит и Хельмова Падь, после взятия которых российская армия якобы чуть ли не прогулочным шагом дойдет до Киева», — говорится в сообщении.

При этом журналисты усомнились в действительной значимости городов для хода боевых действий. Как отметило издание, взятие Славянска и Краматорска не приведет к значительному изменению обстановки в зоне проведения специальной военной операции, так как в таком случае не будут перерезаны важные логистические маршруты ВСУ, а российские войска не выйдут к украинским областным центрам.

При этом «Страна.ua» отмечает, что наиболее опасным для Киева направлением является путь на Запорожье и Днепропетровск (украинское название — Днепр). Отмечается, что отсутствие серьезных укреплений на данном участке фронта открывает возможность для прорыва с перспективой отрезания Украины от выходов к Черному морю.