Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 6 ноября 2025Бывший СССР

На Украине сравнили два города Донбасса с крепостями из Властелина Колец

На Украине сравнили Славянск и Краматорск с крепостями из Властелина Колец
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Славянск и Краматорск в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) на Украине и на Западе изображают как ключевые крепости Вооруженных сил страны (ВСУ) или украинские Минас-Тирит и Хельмову Падь из «Властелина колец». С крепостями из произведений Джона Толкина крепость сравнило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Украине и на Западе часто рисуют Славянск и Краматорск как "ключевые крепости", украинские Минас-Тирит и Хельмова Падь, после взятия которых российская армия якобы чуть ли не прогулочным шагом дойдет до Киева», — говорится в сообщении.

При этом журналисты усомнились в действительной значимости городов для хода боевых действий. Как отметило издание, взятие Славянска и Краматорска не приведет к значительному изменению обстановки в зоне проведения специальной военной операции, так как в таком случае не будут перерезаны важные логистические маршруты ВСУ, а российские войска не выйдут к украинским областным центрам.

При этом «Страна.ua» отмечает, что наиболее опасным для Киева направлением является путь на Запорожье и Днепропетровск (украинское название — Днепр). Отмечается, что отсутствие серьезных укреплений на данном участке фронта открывает возможность для прорыва с перспективой отрезания Украины от выходов к Черному морю.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    На Солнце зафиксировали мощную вспышку

    Экономику еврозоны назвали токсичной

    Российский военкор словами «не ждем, а готовимся» ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Родители московского байкера оценили приговор

    Украина второй раз за день атаковала Башкирию

    На Украине сравнили два города Донбасса с крепостями из Властелина Колец

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости