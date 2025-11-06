Назван фаворит матча Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест»

Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура общего этапа Лиги Европы по футболу между австрийским «Штурмом» и английским «Ноттингем Форест». Об этом сообщает «Чемпионат».
Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет клуб их Англии. Ставки на победу «Ноттингем Форест» принимаются с коэффициентом 1.72, что соответствует приблизительно 58 процентам вероятности успеха хозяев поля. Победа австрийцев оценивается коэффициентом 4.80 а вероятность ничейного исхода составляет 4.20.
Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 2.5 — 2.02. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.76.
Встреча пройдет на стадионе «Меркур Арена» в Граце, 5 ноября. Она должна начаться в 20:45 по московскому времени.