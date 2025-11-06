Культура
13:21, 6 ноября 2025Культура

Назван возможный гонорар Анджелины Джоли за поездку на Украину

Продюсер Дзюник: Джоли могла получить от Украины 20 миллионов долларов за визит
Ольга Коровина

Фото: Remo Casilli / Reuters

Продюсер Леонид Дзюник назвал возможную сумму, полученную голливудской актрисой Анджелиной Джоли за поездку в Херсон. Его слова приводит aif.ru.

По словам медиаменеджера, знаменитость могла получить от Украины 20 миллионов долларов за визит. При этом продюсер усомнился в наличии райдера у актрисы.

«Она приехала, посмотрела, показалась, поснимали ее журналисты, развернулась и уехала. Но Джоли, вероятно, запросила бронежилет и усиленную охрану», — предположил Дзюник.

5 ноября стало известно, что Джоли посетила подконтрольный Вооруженным силам Украины город Херсон. По пути произошел инцидент — охранника знаменитости мобилизовали и ей пришлось заехать в николаевский ТЦК. Отмечалось, что актриса прибыла в страну с гуманитарной миссией. В 2022 году Джоли приезжала во Львов.

