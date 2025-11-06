Названы неочевидные факторы риска инфаркта и инсульта

Кардиолог Рогожкина: Стресс и недостаток сна повышают риски инсульта и инфаркта

Хронический стресс, недостаток сна и избыток насыщенных и трансжиров в питании могут стать факторами риска инфаркта и инсульта. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, автор портала «Если у вас есть сердце» Елизавета Рогожкина.

Рогожина также добавила, что еще одним фактором может стать артериальная гипертензия, которая способствует формированию атеросклеротических бляшек и утолщению стенок артерий.

«Повышенный уровень холестерина приводит к отложению липидов в стенках сосудов, сужению их просвета и нарушению кровотока», — поясняет кардиолог.

Фактором риска может стать и курение, потому что никотин вызывает спазм сосудов и снижает поступление кислорода в организм. Также причиной могут стать сахарный диабет и инсулинорезистентность. По словам медика, нарушение обмена глюкозы вызывает повреждение сосудистой стенки и ускоряет старение сосудов.

В завершении Рогожина назвала еще такие факторы развития инсульта и инфаркта, как ожирение и низкую физическую активность.

