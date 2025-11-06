Наука и техника
19:36, 6 ноября 2025

Раскрыт новый iPhone Air

Новый iPhone Air выйдет осенью 2026 года и получит двойную камеру
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Преемник iPhone Air получит вторую камеру. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер Digital Chat Station.

В сентябре Apple представила ультратонкий смартфон iPhone Air за 999 долларов (82 тысячи рублей). Несмотря на невысокие продажи гаджета, инсайдер Digital Chat Station уверен, что американская компания представит следующее поколение девайса. В отличие от оригинала он получит вторую камеру.

Блогер рассказал, что одинарная камера оказалась слабой стороной нового устройства. Поэтому новый iPhone Air, который должен выйти осенью 2026 года, получит вторую камеру — также разрешением 48 мегапикселей. Из раскрытых данных следует, что сверхширокоугольный модуль будет расположен рядом с основным объективом.

При этом Digital Chat Station уверен, что добавить вторую камеру в модель Air, не меняя конструкции гаджета, невозможно. В этой связи инсайдер предположил, что инженерам Apple придется пересмотреть устройство смартфона и, возможно, уменьшить аккумулятор телефона.

Ранее стало известно, что iPhone Air подешевел на российском рынке. Если на старте продаж аппарат продавали за 120 тысяч рублей, то в начале ноября его стоимость снизилась до рекордных 75 тысяч рублей.

