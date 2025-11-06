Спорт
09:29, 6 ноября 2025

Овечкин оценил свою рекордную шайбу в НХЛ

Овечкин: Забросить 900 шайб в НХЛ — особый момент
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил свое достижение в 900 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит AP News.

«Пару дней назад меня спросили: "Ты когда-то задумывался о рекорде?" Конечно, это огромное число, никто в истории НХЛ еще этого не добивался ранее, и стать первым игроком, кто смог это сделать, особый момент», — заявил Овечкин. Он добавил, что добиться рекорда на домашней арене в кругу болельщиков и родных — довольно здорово.

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Таким образом стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

