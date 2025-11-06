План «Ковер» введен в Пензенской области

Олег Мельниченко: В Пензенской области введен план «Ковер»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе введен план «Ковер».

Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко также сообщал о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах: Иваново (Южный), Саратов (Гагарин) и Волгоград.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что над регионом был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В Тульской области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА. Миляев попросил жителей избегать открытых пространств, не приближаться к окнам и не проводить фото- и видеосъемку действий ПВО.