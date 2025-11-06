Спорт
06:42, 6 ноября 2025Спорт

Попытку канадского вратаря украсть шайбу после 900-го гола Овечкина сняли на видео

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

TNT Sports / tntsports.co.uk

Вратаря канадского «Сент-Луис Блюз» Джордана Биннингтона, пропустившего в свои ворота рекордный гол от российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, засняли на видео, когда он пытался украсть шайбу. Трансляцию матча вел TNT Sports.

Овечкин забил гол на 23-й минуте домашней встречи, он стал 900-м в карьере спортсмена в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В момент, когда форвард праздновал с товарищами по команде, канадский вратарь забрал шайбу и убрал ее в свою амуницию. Однако потом один из членов судейской бригады потребовал вернуть ее назад, и Биннингтон согласился.

Александр Овечкин стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. После этого гола столичный коллектив повел со счетом 2:0.

