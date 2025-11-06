Из жизни
15:10, 6 ноября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «мозгопрах»

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами «мозгопрах» и «подствольный»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала слова «мозгопрах» и «подствольный». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня вышла в эфир 6 ноября с первым сообщением в 13:03 по московскому времени. Шифровка со словом «подствольный» последовала примерно через полтора часа, в 14:35 по московскому времени. Оба слова в прошлом не звучали в передачах радиостанции.

НЖТИ 81666 МОЗГОПРАХ 6790 4701

НЖТИ 76447 ПОДСТВОЛЬНЫЙ 4610 2469

В августе УВБ-76 повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

