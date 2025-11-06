Реакцию Путина на заявления Трампа по ядерному оружию объяснили

WP: Реакция Путина не означает немедленных изменений в ядерной политике Москвы

Реакция президента России Владимира Путина на заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия не означает немедленных изменений в ядерной политике Москвы. Об этом заявил эксперт по российским ядерным силам Павел Подвиг, сообщает The Washington Post (WP).

«Реакция Путина не означает немедленных изменений в ядерной политике Москвы, но показывает, что он хочет быть уверенным в том, что сможет испытать ядерное оружие "в течение нескольких дней", если США сделают это первыми», — говорится в материале.

По словам Подвига, россияне «так же сбиты с толку американскими заявлениями, как и все остальные».

5 ноября Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также призвал НАТО прислушаться к словам российского лидера, чтобы понять позицию Москвы.