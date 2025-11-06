Силовые структуры
Родители московского байкера оценили приговор

Родители убитого в Москве байкера обжалуют приговор, им присудили 7 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Шахин Аббасов

Шахин Аббасов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Родители московского байкера, 24-летнего Кирилла Ковалева, заявили о намерении обжаловать приговор по уголовному делу 21-летнего Шахина Аббасова, признанного виновным в нападении на Ковалева с ножом. Об этом сообщает РИА Новости.

Потерпевшие недовольны назначенным фигурантам дела наказанием. Они заявляли к ним иск о компенсации морального вреда на общую сумму 100 миллионов рублей, указывая на чувство невосполнимой утраты и вложенные в сына усилия, суд взыскал с виновных семь миллионов рублей.

Мосгорсуд приговорил основного фигуранта дела Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, двое других получили 12 и 8 лет.

Еще двоим подсудимым назначили по 1 году и 11 месяцев лишения свободы, но освободили от наказания в связи с его отбытием во время нахождения в СИЗО. Также суд оправдал отца Шахина Аббасова, так как в его действиях отсутствовал состав преступления, за ним признано право на реабилитацию. Их троих освободили из-под стражи в зале суда.

17 апреля 2024 года в московском районе Люблино Шахин Аббасов напал с ножом на байкера, который сделал ему замечание за неправильно припаркованную на тротуаре машину. Ковалев получил ранения, был госпитализирован в тяжелом состоянии, но врачи его не спасли.

Напавший скрылся вместе с братом, родственники пытались переправить его в Луганскую народную республику, его задержали по пути туда — в Ростовской области.

