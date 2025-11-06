Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:19, 6 ноября 2025Спорт

Роналду назвал себя идеальным

Футболист Роналду сравнил себя с Бекхэмом и посчитал себя идеальным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу журналиста Пирса Моргана сравнил себя с бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

Футболист заявил, что, несмотря на привлекательную внешность Бекхэма, он считает себя идеальным. Роналду отметил, что если бы оказался на пляже Копакабана рядом с Бекхэмом, то публика проявила бы интерес именно к нему, а не к коллеге. Он добавил, что Бекхэм согласился бы с ним.

Ранее Роналду раскрыл секрет спортивного долголетия. Футболист назвал главным инструментом здоровый сон.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Роналду назвал себя идеальным

    Налоговая в Москве начала проверять скрытые доходы неработающих граждан

    С матом уволенный российский чиновник ушел в отставку

    Украина ввела санкции против работающих в Арктике российских компаний

    Вице-спикер Госдумы рассказал о сроках рассмотрения инициативы о запрете продажи вейпов

    Стало известно о массовой сдаче в плен украинских солдат

    Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем

    В США назвали одно из препятствий в урегулировании украинского конфликта

    Африканская страна решила проигнорировать критику Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости