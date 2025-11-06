Роналду назвал себя идеальным

Футболист Роналду сравнил себя с Бекхэмом и посчитал себя идеальным

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу журналиста Пирса Моргана сравнил себя с бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

Футболист заявил, что, несмотря на привлекательную внешность Бекхэма, он считает себя идеальным. Роналду отметил, что если бы оказался на пляже Копакабана рядом с Бекхэмом, то публика проявила бы интерес именно к нему, а не к коллеге. Он добавил, что Бекхэм согласился бы с ним.

Ранее Роналду раскрыл секрет спортивного долголетия. Футболист назвал главным инструментом здоровый сон.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.