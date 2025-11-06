Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:17, 6 ноября 2025Спорт

Российский шахматист ответил на обвинения в травле умершего американского гроссмейстера

Шахматист Крамник заявил, что не травил американца Народицкого
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский шахматист Владимир Крамник ответил на обвинения в травле умершего американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что столкнулся с масштабной волной критики и угроз в свой адрес. Крамник подчеркнул, что никогда не допускал личных нападок на Народицкого, напротив, первым обратил внимание на серьезные проблемы со здоровьем и призывал оказать ему помощь. При этом российский гроссмейстер добавил, что многие проигнорировали его призыв, а теперь пытаются сделать его «козлом отпущения», распространяя ложь о якобы травле.

Ранее комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации инициировала рассмотрение слов Крамника, касающихся смерти Народицкого. Отмечалось, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

    Раскрыта особенность применяемой в боях за Димитров тактики Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости