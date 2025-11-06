Российский шахматист ответил на обвинения в травле умершего американского гроссмейстера

Шахматист Крамник заявил, что не травил американца Народицкого

Российский шахматист Владимир Крамник ответил на обвинения в травле умершего американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что столкнулся с масштабной волной критики и угроз в свой адрес. Крамник подчеркнул, что никогда не допускал личных нападок на Народицкого, напротив, первым обратил внимание на серьезные проблемы со здоровьем и призывал оказать ему помощь. При этом российский гроссмейстер добавил, что многие проигнорировали его призыв, а теперь пытаются сделать его «козлом отпущения», распространяя ложь о якобы травле.

Ранее комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации инициировала рассмотрение слов Крамника, касающихся смерти Народицкого. Отмечалось, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.