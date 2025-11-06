Самым сексуальным спортсменом в мире стал дартсмен с телом «любителя пообедать»

Дартсмен Люк Литтлер стал самым сексуальным спортсменом мира по версии британок

Английский дартсмен Люк Литтлер был назван самым сексуальным спортсменом в мире по версии сайта знакомств для женатых Illicit Encounters («Незаконные встречи» — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает издание The Sporting News.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 2000 пользовательниц сайта со всей Великобритании. В голосовании 18-летний Литтлер обошел боксера Тайсона Фьюри и теннисиста Карлоса Алькараса.

Представитель сайта Illicit Encounters положительно оценил победу Литтлера в опросе, отметив, что это прибавило ему уверенности в себе. «Женщинам надоела отретушированная картинка. Им нужны простые уверенные в себе парни, коим и является Литтлер. Он спортсмен-антисупермодель — герой рабочего класса с телом любителя пообедать в пабе», — заявил он.

