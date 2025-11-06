В «Слуге народа» заявили о планах Евросоюза получить контроль над судами Украины

Европа хочет получить контроль над правоохранительной системой и судами на Украине, привлекая международных специалистов для проведения конкурсов на высшие должности. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник в партии «Слуга народа» подчеркнул, что доклад Еврокомиссии показал напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг борьбы с коррупцией.

«Европейцы хотят через уже апробированные на НАБУ и САП технологии поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой», — заявили в публикации.

Ранее Зеленский заявил о продвижении страны к членству в Евросоюзе. В Венгрии после этого высказывания президента Украины обвинили во лжи.

