«Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

Беспилотник ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Волгограде, погиб мирный житель
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В результате массированной атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область не стало мирного жителя. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор рассказал, что украинские военные ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по жилому многоэтажному дому по улице Гаря Хохолова, 4. В ходе атаки были повреждены балконы, выбиты стекла. 48-летний житель дома получил ранения осколками, несовместимые с жизнью.

Глава региона добавил, что на фоне удара по всему городу выбило стекла в автомобилях и жилых домах.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Атака на город стала самой мощной за время СВО

Волгоградская область пережила самую мощную беспилотную атаку со стороны противника за время специальной военной операции (СВО). Она длилась около семи часов, примерно с часа ночи и почти до восьми утра 6 ноября, уточняют авторы Telegram-канала Baza.

За это время в городе прогремели более 40 взрывов, очевидцы рассказали о ярких вспышках и громком гудении в небе, от которого в некоторых домах «тряслись стены и окна в квартирах». «К рассвету жители все еще слышали одиночные взрывы — последний прогремел около 7:37 по московскому времени в Ангарском районе города», — сообщает Baza.

Был отмечено, что беспилотники, вероятно, запускали сразу с двух направлений — на западе и севере города зафиксировали наибольшее количество взрывов. Местные жители, ставшие свидетелями пролета дронов, заметили, что БПЛА летели на низкой высоте со стороны Волги.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После атаки дронов в одной из промзон региона вспыхнул пожар

Из-за падения фрагментов беспилотника на промзоне в Красноармейском районе Волгоградской области вспыхнул пожар. О возгорании рассказал губернатор Андрей Бочаров.

Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий

Андрей Бочаровгубернатор Волгоградской области

Глава региона добавил, что на фоне массированной атаки местная администрация оперативно подготовила пункт временного размещения (ПВР) в лицее №10 для обеспечения безопасности мирного населения на случай работы саперов. Кроме того, школы, находящиеся в эпицентре обстрела, призвали своих учеников приходить на занятия лишь в том случае, если это будет безопасно.

