В Европе захотели нанести новый удар по российскому экспорту

Politico: Семь стран Евросоюза выступили за введение пошлин на товары из России

Сразу семь стран Евросоюза (ЕС) призвали Еврокомиссию (ЕК) обсудить вопрос скорейшего введения импортных пошлин на российские товары. О риске нового удара ЕС по экспорту РФ в регион сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

В список инициаторов вошли Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия. Ужесточить санкционное давление авторы меры предложили в отношении российских компаний, экспортная выручка которых от сбыта товаров в регионе в 2024 году достигла 5,4 миллиарда евро.

Часть этой суммы могла поступить в российский бюджет в виде налогов с продажи, что позволяет местным властям продолжать финансировать боевые действия на Украине. О каких именно товарных категориях идет речь, в материале не уточняется. «Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары», — заключается в статье.

Ранее власти ЕС ударили по важной экспортной категории российской продукции. С июля руководство региона ввело в дополнение к действующей пошлине в размере 6,5 процента специальный тариф 40 и 45 евро за тонну для азотных и смешанных удобрений из РФ. Ожидается, что к 2028 году ставки вырастут до 315 и 430 евро за тонну, что, по задумке инициаторов, должно сделать экспорт этого вида российской продукции в регион максимально нерентабельным для производителей.