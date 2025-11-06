В России отреагировали на язвительные слова генсека НАТО

Чепа: Генсек НАТО не осознает серьезность слов Путина о ядерных испытаниях

Слова генсека Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте о том, что он перестал реагировать на встречи, которые организует российский президент Владимир Путин, говорят о его несерьезности, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

«Это говорит о несерьезности. Его действия и слова уже ни на что не влияют, их не надо воспринимать как что-то серьезное. Человек даже не понимает, насколько сейчас момент непростой. Это чистый популизм», — сказал Чепа.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте язвительно ответил журналистам, говоря о перспективе ядерных испытаний России. Комментируя заседание Совета безопасности России, на повестке которого был вопрос о целесообразности проведения испытаний, он ответил, что давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. «Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — говорил Рютте.

Ранее Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.