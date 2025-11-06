Наука и техника
06:23, 6 ноября 2025

В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Российские ученые создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Malcolm Choong / Unsplash

Ученые Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов. «Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP)», — говорится в сообщении.

В июле ученые выяснили, что большинство случаев рака печени можно предотвратить, если снизить распространенность вирусных гепатитов, алкоголизма и ожирения печени, связанного с метаболическими нарушениями.

До этого ученые раскрыли, что загрязненный воздух может запускать мутации, характерные для курильщиков. У некурящих людей с раком легких, живущих в зонах с высоким уровнем загрязнения, значительно чаще встречались сбои в генах TP53 и EGFR — таких же, как у курильщиков.

