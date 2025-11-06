Водитель столкнувшегося с поездом в российском регионе автобуса оказался мигрантом

Водитель столкнувшегося с поездом в Хабаровске автобуса оказался мигрантом

Водитель пассажирского автобуса, который столкнулся с грузовым поездом в Хабаровске, оказался мигрантом. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По его информации, водитель автобуса —59-летний уроженец Киргизии, который официально трудоустроился шофером и работал у перевозчика с весны. Как утверждают очевидцы, он специально разогнался перед поездом, чтобы успеть проскочить переезд.

Водитель тепловоза, видя приближающийся автобус, подавал сигналы, однако водитель их проигнорировал. В результате пассажирский автобус столкнулся с составом, который вез уголь к ТЭЦ-3.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла утром в четверг, 6 ноября. Сообщалось, что автобус проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. Пострадали трое пассажиров и водитель, их госпитализировали. В сети также появились кадры с места происшествия.