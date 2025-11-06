Наука и техника
Военный эксперт рассказал о поставке «Орешника» на боевое дежурство

Военный эксперт Дандыкин: «Орешник» уже поставлен на боевое дежурство ВС России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» уже была поставлена на боевое дежурство в Вооруженные силы России (ВС), до конца года планируется отправить комплекс и в Белоруссию, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Насколько мне известно, первый комплекс поставлен на боевое дежурство. Если серийное производство, то, значит, пошло дальше. И в Белоруссию предполагается [поставить – прим. Ленты.ру] до конца года», — сказал Дандыкин.

Он пояснил, что «Орешник» будет произведен в достаточном количестве для того, чтобы нанести большой ущерб противнику. По его мнению, ракеты могут применяться для уничтожения особо важных объектов, в том числе предприятий военно-промышленного комплекса.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о начале серийного производства ракетных комплексов «Орешник».

Президент также заявил, что Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Он обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника». Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

