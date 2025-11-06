Спорт
Жена Овечкина сварила борщ для игроков «Вашингтон Кэпиталс»

Жена Овечкина Анастасия приготовила борщ для игроков «Вашингтон Кэпиталс»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @nastyashubskaya

Анастасия Шубская, жена российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, приготовила борщ для игроков команды мужа. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Шубская опубликовала в сторис снимок кастрюли с супом. «Похоже, приготовление борща для всей команды перед игрой станет обязательным», — подписала она снимок.

6 ноября Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Хоккеист стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Рекорд хоккеиста оценил владелец клуба Тед Леонсис. Он отметил, что только Овечкину было под силу его достичь.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

