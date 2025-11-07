Наука и техника
02:00, 7 ноября 2025Наука и техника

Смартфоны Samsung получат уникальную камеру

Смартфоны Samsung с чипом Exynos 2600 будут поддерживать камеру 320 мегапикселей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Будущие смартфоны Samsung могут получить камеру разрешением до 320 мегапикселей. Об этом сообщает издание Wccftech.

Инсайдеры выяснили, что корейская корпорация обновила спецификации процессора Exynos 2600. В материале говорится, что чип будет иметь «впечатляющие характеристики». Так, отдельный процессор обработки изображений сможет одновременно получать и интерпретировать данные с камер общим разрешением 320 мегапикселей.

Источники раскрыли данные о том, что телефон Samsung сможет получить либо одну уникальную камеру разрешением 320 мегапикселей, либо три камеры разрешением 108 мегапикселей каждая. Кроме того, процессор будет поддерживать обработку данных с четырех сенсоров одновременно.

Также Exynos 2600 будет работать с 14-битными изображениями RAW и сможет записывать видео разрешением 8К с частотой 60 кадров в секунду. В заключении инсайдеры уточнили, что процессор получит внутреннюю пропускную способность 1,8 терабит в секунду, что позволит ему эффективно обрабатывать данные искусственного интеллекта (ИИ). Скорее всего, процессор Exynos 2600 получат смартфоны серии Galaxy S26.

В начале ноября инсайдеры рассказали, что запланированный на начало 2027 года Samsung Galaxy S27 получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 c LPDDR6.

Свежая Россия
