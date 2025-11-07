Смартфоны Samsung получат уникальную камеру

Смартфоны Samsung с чипом Exynos 2600 будут поддерживать камеру 320 мегапикселей

Будущие смартфоны Samsung могут получить камеру разрешением до 320 мегапикселей. Об этом сообщает издание Wccftech.

Инсайдеры выяснили, что корейская корпорация обновила спецификации процессора Exynos 2600. В материале говорится, что чип будет иметь «впечатляющие характеристики». Так, отдельный процессор обработки изображений сможет одновременно получать и интерпретировать данные с камер общим разрешением 320 мегапикселей.

Источники раскрыли данные о том, что телефон Samsung сможет получить либо одну уникальную камеру разрешением 320 мегапикселей, либо три камеры разрешением 108 мегапикселей каждая. Кроме того, процессор будет поддерживать обработку данных с четырех сенсоров одновременно.

Также Exynos 2600 будет работать с 14-битными изображениями RAW и сможет записывать видео разрешением 8К с частотой 60 кадров в секунду. В заключении инсайдеры уточнили, что процессор получит внутреннюю пропускную способность 1,8 терабит в секунду, что позволит ему эффективно обрабатывать данные искусственного интеллекта (ИИ). Скорее всего, процессор Exynos 2600 получат смартфоны серии Galaxy S26.

В начале ноября инсайдеры рассказали, что запланированный на начало 2027 года Samsung Galaxy S27 получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 c LPDDR6.