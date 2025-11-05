Наука и техника
19:33, 5 ноября 2025

Раскрыты первые детали Samsung Galaxy S27

Смартфоны Samsung Galaxy S27 получат чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 c LPDDR6
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Samsung

Запланированные на 2027 год смартфоны Samsung выйдут сразу с несколькими моделями процессоров. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

Журналисты медиа напомнили, что телефоны Galaxy S26 должны получить флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 в США, Японии и Китае. Модели, выпущенные для других регионов, будут оснащены Exynos 2600 производства Samsung. Более чем за год до выхода устройств серии Galaxy S27 инсайдеры раскрыли первые детали смартфонов, связанные с процессорами.

По информации источников, девайсы линейки Galaxy S27 получат от Qualcomm процессор Snapdragon 8 Gen 6. Ожидается, что он будет доступен в двух модификациях — Standard и Pro. Скорее всего, устройства Galaxy S27 получат модель Pro, которая единственная будет поддерживать работу оперативной памяти формата LPDDR6. Все новые процессоры будут разработаны по двухнанометровому техпроцессу TSMC.

Также Samsung может оснастить часть смартфонов собственным чипом Exynos. Специалисты SamMobile считают, что в этом случае отличить гаджеты Samsung друг от друга и других аппаратов будет сложно. Также журналисты подчеркнули, что Qualcomm может представить для Samsung специальную линейку процессоров — так уже было в случае смартфонов Galaxy S25.

Ранее источники издания ETNews выяснили, что Samsung поднимет цены на новые смартфоны. Ожидается, что аппараты Galaxy S26 будут дороже Galaxy S25 из-за роста цен на компоненты и дефицит комплектующих.

