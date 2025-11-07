Наука и техника
06:01, 7 ноября 2025Наука и техника

Главную особенность iPhone 17 скопировали

PhoneArena: Realme скопировала дизайн Liquid Glass из iOS 26, придуманный Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китайская компания Realme выпустила прошивку для смартфонов, скопировав ее с iOS 26. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Производитель смартфонов представил обновление Realme UI 7.0 для своих устройств. Журналисты медиа заявили, что дизайн новой операционной системы (ОС) включает в себя полупрозрачные стеклянные элементы и по сути копирует дизайн Liquid Glass в iOS 26 — главную особенность iPhone 17.

Также авторы PhoneArena отметили, что Realme назвала свой дизайн Light Glass. «Realme присоединяется к Vivo и даже Samsung, черпая вдохновение в дизайне Liquid Glass от Apple», — подчеркнули специалисты.

В материале говорится, что Realme очевидно вдохновлялась внешним обликом операционной системы от Apple. «Редизайн iOS 26 стал одним из самых спорных релизов компании за последние годы, но это не мешает разработчикам смартфонов на Android копировать его», — подытожили журналисты.

В середине октября журналисты издания 9to5Google заявили, что китайская корпорация OnePlus скопировала дизайн операционной системы iPhone. «OxygenOS 16 выглядит почти так же, как современные сборки iOS», — заключили специалисты.

