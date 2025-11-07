Еврокомиссия приняла решение по запрету выдачи шенгена россиянам

МИД Финляндии: ЕК объявит о решении по запрету выдачи шенгена россиянам 7 ноября

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение по запрету выдачи шенгена россиянам и объявит о нем 7 ноября. Об этом сообщило издание Yle.

Сроки были названы участвовавшим в рассмотрении вопроса по вводу дополнительных ограничений для граждан РФ МИД Финляндии. Подробности о предстоящих нововведениях неизвестны кроме того, что санкциям могут подвергнуться определенные категории россиян.

Уточняется, что Финляндия уже сейчас предоставляет российским туристам многократные визы лишь в небольшом количестве. Так, финское посольство в Москве выдало жителям России в этом году 2,3 тысячи подобных виз и 949 однократных.

Ранее на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт отметил, что комиссия не может самостоятельно вводить общий запрет. Подобные решения остаются за странами, входящими в состав Евросоюза.