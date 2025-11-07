Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 7 ноября 2025Из жизни

«Гигантский инопланетный корабль» появился после пролета за Солнцем без важной детали

Межзвездный объект 3I/ATLAS, вторгшийся в Солнечную систему, стало видно с Земли
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Изображение: R. Naves Observatory, Spain

Межзвездный объект 3I/ATLAS завершил пролет за Солнцем, из-за которого его несколько дней не было видно с Земли. Об этом сообщил гарвардский астрофизик Ави Леб на платформе Medium.

Объект несколько месяцев назад вторгся в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Большинство специалистов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой, однако, по мнению Ави Леба, нельзя исключать, что он имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

Свежие снимки показывают, что облик объекта не изменился. У него по-прежнему отсутствует кометный хвост, состоящий из вещества, улетучивающегося с его поверхности. Ави Леб считает это очень важной деталью, подкрепляющей его гипотезу об искусственном происхождении 3I/ATLAS.

Материалы по теме:
«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?
«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле.Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?
31 октября 2025
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей. Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей.Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
9 ноября 2023
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

Несколько дней назад объект отклонился от предсказанной траектории на четыре угловые секунды вдоль оси прямого восхождения. Леб подсчитал, что комете для этого потребовалось бы лишиться по меньшей мере 13 процентов своей массы. В результате у нее появился бы гигантский хвост, хорошо различимый через наземные и орбитальные телескопы.

Поскольку обнаружить хвост не удалось, Леб считает, что «кометное» объяснение маневра 3I/ATLAS не годится. Эту аномалию, по его мнению, можно объяснить, если предположить, что объект является инопланетным кораблем, изменяющим направление движения при помощи двигателя.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Бывший «ангел» Victoria's Secret в шубе оголила тело

    Орбан счел возможной скорую встречу Путина и Трампа

    В Пентагоне высказались о «сдерживании» России после завершения украинского конфликта

    Выпуск GTA VI вновь перенесли

    Стало известно о разрушении электроподстанции в украинском городе

    Стало известно о недвижимости Долиной в России и Латвии на сотни миллионов рублей

    На Украине молодежь стала чаще общаться на русском языке

    Стало известно о панике Украины из-за инцидентов в Венгрии и Румынии

    «Гигантский инопланетный корабль» появился после пролета за Солнцем без важной детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости