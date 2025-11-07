«Гигантский инопланетный корабль» появился после пролета за Солнцем без важной детали

Межзвездный объект 3I/ATLAS, вторгшийся в Солнечную систему, стало видно с Земли

Межзвездный объект 3I/ATLAS завершил пролет за Солнцем, из-за которого его несколько дней не было видно с Земли. Об этом сообщил гарвардский астрофизик Ави Леб на платформе Medium.

Объект несколько месяцев назад вторгся в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Большинство специалистов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой, однако, по мнению Ави Леба, нельзя исключать, что он имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

Свежие снимки показывают, что облик объекта не изменился. У него по-прежнему отсутствует кометный хвост, состоящий из вещества, улетучивающегося с его поверхности. Ави Леб считает это очень важной деталью, подкрепляющей его гипотезу об искусственном происхождении 3I/ATLAS.

Несколько дней назад объект отклонился от предсказанной траектории на четыре угловые секунды вдоль оси прямого восхождения. Леб подсчитал, что комете для этого потребовалось бы лишиться по меньшей мере 13 процентов своей массы. В результате у нее появился бы гигантский хвост, хорошо различимый через наземные и орбитальные телескопы.

Поскольку обнаружить хвост не удалось, Леб считает, что «кометное» объяснение маневра 3I/ATLAS не годится. Эту аномалию, по его мнению, можно объяснить, если предположить, что объект является инопланетным кораблем, изменяющим направление движения при помощи двигателя.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.