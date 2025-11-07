Самолет SJ-100 прошел испытания в бассейне

«Ростех» показал передвижение SJ-100 на залитой водой взлетно-посадочной полосе

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) провели успешные испытания самолета SJ-100, импортозамещенной версии лайнера SSJ-100, в так называемом «бассейне», то есть на залитой водой в соответствии с предельными нормативами взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает сайт «Ростеха», головной структуры ОАК.

Для этого на аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском смонтировали специальные ограждения длиной более 70 метров и шириной 12 метров, после чего набрали в них воду, а самолет несколько раз разогнался и затормозил. Испытания зафиксированы на видео, на которое наложена драматическая музыка.

Заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов заявил, что проверка российских двигателей ПД-8 на защиту от попадания воды является одной из важнейших. Эксперимент проходил в рамках программы сертификационных испытаний. Первый полет в полностью импортозамещенном облике лайнер совершил весной этого года.

В конце октября глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал об очередном переносе сроков сертификации SJ-100 и двигателя ПД-8. Ранее предполагалось, что процедуры завершат до конца текущего года, но теперь речь идет о начале следующего, без уточнения конкретного месяца.

Ранее сообщалось, что ПАО «Яковлев» (входит в ОАК), непосредственный разработчик SJ-100 и другого самолета МС-21, по итогам первых девяти месяцев текущего года получил 3,96 миллиарда рублей чистого убытка по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета). Годом ранее за тот же период компания фиксировала прибыль в размере 8,4 миллиарда рублей.