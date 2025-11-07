Экономика
10:02, 7 ноября 2025

Китайские машины в России стали дешеветь на фоне обрушения спроса

«Авто.ру оценка»: Средняя цена нового авто из КНР в РФ упала до 3,57 млн рублей
В октябре 2025 года средняя стоимость нового китайского автомобиля, представленного на российском рынке, упала до 3,57 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков «Авто.ру оценки».

Для сравнения, в сентябре показатель находился на уровне примерно в 3,587 миллиона рублей. Таким образом, за второй осенний месяц средняя стоимость новой машин китайского производства в России сократилась на 17 тысяч рублей. А вот аналогичный показатель отечественных авто за отчетный период, напротив, подрос на 3 процента и достиг 1,7 миллиона рублей, уточнили аналитики. Наибольшее снижение цен в октябре, поясняют эксперты «Авто.ру оценки», затронуло китайские кроссоверы Omoda C7, Geely Coolray и премиальные внедорожники Tank 700. В сегменте российских авто самое стремительное падение стоимости продемонстрировали фургоны Lada Largus, резюмировали аналитики.

Удешевление китайских машин эксперты связывают в том числе с продолжающимся падением спроса на такого рода машин на российском рынке. По итогам первых десяти месяцев этого года, по данным аналитического агентства «Автостат», суммарные объемы реализации подобных авто в стране просели на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. В сложившихся реалиях дилеры китайских брендов вынуждены снижать цены на свои машины, чтобы компенсировать растущие издержки.

Однако подобная ценовая динамика продержится на российском рынке недолго, сходятся во мнении эксперты. Всему виной — грядущее изменение расчета утильсбора на иномарки категории М1. С 1 декабря ввозить в Россию импортные машины с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил станет гораздо затратнее из-за повышенных таможенных ставок. В наибольшей степени от нововведений, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, пострадает ряд популярных у россиян моделей, включая китайские кроссоверы Geely Monjaro. Вилку подорожания мощных иномарок основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил в 200 тысяч — 2 миллиона рублей.

