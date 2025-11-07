Мир
09:05, 7 ноября 2025

Однопартийцы Трампа решили не мешать ему атаковать Венесуэлу

WP: Республиканцы отклонили резолюцию, направленную против атаки на Венесуэлу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Американские сенаторы-республиканцы проголосовали против двухпартийной резолюции, направленной на то, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу атаковать территорию Венесуэлы. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Резолюцию отклонили с результатом 51 голос против 49. При этом только два республиканца поддержали предложенную меру: сенатор Рэнд Пол (Кентукки) и сенатор Лиза Мурковски (Аляска).

По информации издания, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет 5 ноября провели секретный брифинг для избранных членов Конгресса. Там они рассказали, что у администрации Трампа сейчас нет планов подготовки к прямой атаке на Венесуэлу, а также нет для этого необходимых юридических оснований.

Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что администрация Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы, чтобы добиться отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро.

