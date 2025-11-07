Спорт
14:12, 7 ноября 2025

Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о краже у нее всех медалей

Бывшая французская фигуристка Бонали рассказала о краже у нее всех медалей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывшая французская фигуристка Сурия Бонали в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о том, что ее дом обокрали.

По словам спортсменки, она лишилась всех медалей и наград, завоеванных в течение карьеры. Фигуристка призвала всех болельщиков обращаться в полицию в случае, если они увидят ее медали в продаже.

Бонали выиграла пять чемпионатов Европы в одиночном катании подряд (с 1991 по 1995 годы). Она также является трехкратной вице-чемпионкой мира.

Ранее американской волейболистке Джордин Поултер вернули украденную золотую олимпийскую медаль. Пропавшую награду обнаружили владельцы барбершопа в Анахайме (штат Калифорния, США).

