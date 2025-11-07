Спорт
10:11, 7 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил 1,4 миллиона рублей на ЦСКА и выиграл

Россиянин поставил 1,4 миллиона рублей на ЦСКА и выиграл почти два миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Клиент букмекерской компании (БК) сделал ставку в размере 1,4 миллиона рублей на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и нижегородским «Пари НН». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок поставил на победу армейцев, которая оценивалась коэффициентом 1,42. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Россиянин получил почти два миллиона — 1 988 000 рублей. Из них чистый выигрыш составил 588 тысяч.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал ставку в размере 10 тысяч рублей на три матча чемпионата Италии. Все три матча завершились так, как прогнозировал россиянин. Таким образом, ставка в 10 тысяч рублей превратилась в выигрыш в размере 18 576 000 рублей.

    Все новости