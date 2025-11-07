Российская фигуристка рассказала о самом большом гонораре благодаря Безрукову

Фигуристка Синицына заработала два миллиона рублей благодаря Безрукову

Российская фигуристка Ксения Синицына в интервью YouTube-каналу «Каток» рассказала, как получила самый большой гонорар в карьере благодаря актеру Сергею Безрукову.

Спортсменка заявила, что заработала два миллиона рублей, заняв третье место на турнире шоу-программ. Она призналась, что Безруков отдал свой приз, а также хореограф Алла Сигалова.

Синицына — бронзовый призер чемпионата России-2024. На ее счету также победа на юношеских Олимпийских играх-2020 и бронзовая награда в финале Гран-при России-2024.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о самом большом гонораре за участие в шоу. Он заявил, что его максимумом был заработок 150 тысяч долларов за один выход.