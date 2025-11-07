Экономика
15:46, 7 ноября 2025Экономика

Скандинавская страна пригрозила России мелкой рыбой

Министерство рыболовства Норвегии: Россия рискует остаться без крупной рыбы
Кирилл Луцюк

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Норвежско-российские переговоры по рыболовству зашли в тупик после полувекового сотрудничества. Об этом заявила министр рыболовства этой скандинавской страны Марианна Сивертсен Несс, ее процитировало High North News.

По ее словам, перед двумя странами встала очень сложная задача после того, как правительство Норвегии ввело санкции против двух российских рыболовных компаний — АО «Норебо» и «Мурман Сифуд». Суда, принадлежащие этим организациям, потеряли доступ в норвежские порты и территориальные воды. Им не дадут лицензии на рыболовство в норвежской экономической зоне. Россия пообещала принять ответные меры в отношении норвежских рыболовов и обвинила Осло в грубом нарушении действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов.

Как заявила Несс, если две страны не смогут достичь соглашения о рыболовстве, то российская сторона может решить увеличить объемы вылова в собственной экономической зоне.

«Это приведет к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где рыба крупнее», — уверена Несс.

Пока же два государства не смогли договориться даже о дате проведения российско-норвежских переговоров по квотам на вылов трески в Баренцевом море.

В конце августа глава Росрыболовства Илья Шестаков пригрозил закрыть норвежским рыбопромысловым судам доступ в российскую исключительную экономическую зону.

